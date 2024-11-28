Crea moltissimi divi

Sara Verdi | 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Crea moltissimi divi' è 'Cinema'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CINEMA

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Perché la soluzione è Cinema? Il cinema ha il potere di far emergere numerosi divi, personaggi affascinanti e memorabili che catturano l'attenzione del pubblico. Questi protagonisti diventano icone grazie alle storie che interpretano e alla capacità di coinvolgere gli spettatori in mondi fantastici o realistici. La magia delle immagini e delle emozioni trasmesse sul grande schermo permette di creare star che rimangono nel cuore di molti. È un universo in cui la celebrità nasce facilmente.

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Crea moltissimi divi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Cinema

Per risolvere la definizione "Crea moltissimi divi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cinema'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Crea moltissimi divi
  • Risposta: CINEMA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: C_____
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

C Como
I Imola
N Napoli
E Empoli
M Milano
A Ancona

La soluzione 'Cinema' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Crea moltissimi divi". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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