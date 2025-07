Una lastra di pietra con iscrizioni a ricordo di divinità o defunti nei cruciverba: la soluzione è Stele

STELE

Curiosità e Significato di Stele

Perché la soluzione è Stele? Una stele è una lastra di pietra scolpita con iscrizioni o immagini, utilizzata anticamente come monumento funebre o omaggio a divinità e persone scomparse. Spesso si trova in siti archeologici e rappresenta un modo per ricordare eventi o figure importanti. È un simbolo duraturo di memoria e rispetto, che ci collega alle antiche civiltà e alle loro tradizioni.

Come si scrive la soluzione Stele

Hai trovato la definizione "Una lastra di pietra con iscrizioni a ricordo di divinità o defunti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

T Torino

E Empoli

L Livorno

E Empoli

