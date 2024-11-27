Svellere fino alla radice

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Svellere fino alla radice' è 'Estirpare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESTIRPARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Svellere fino alla radice" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Svellere fino alla radice". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Estirpare? Estirpare significa rimuovere completamente qualcosa dalla radice, eliminando ogni traccia di essa. È un gesto deciso che mira a eliminare definitivamente un problema o una pianta indesiderata, spesso per prevenire future riprese o danni. Questo termine si applica sia nel contesto naturale, come la rimozione di piante, sia in quello figurato, come l'eliminazione di cattive abitudini o problemi radicati.

In presenza della definizione "Svellere fino alla radice", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Svellere fino alla radice" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Estirpare:

E Empoli S Savona T Torino I Imola R Roma P Padova A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Svellere fino alla radice" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

