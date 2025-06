Riuscì a sfuggire all incendio di Troia nei cruciverba: la soluzione è Enea

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Riuscì a sfuggire all incendio di Troia' è 'Enea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ENEA

Curiosità e Significato di Enea

Hai risolto il cruciverba con Enea? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Enea.

Perché la soluzione è Enea? Enea è un eroe della mitologia romana, noto per aver sfuggito all'incendio di Troia e aver portato con sé il padre e il figlio verso nuove terre. La sua figura incarna coraggio, ingegno e fedeltà. Nella cultura italiana, il nome rappresenta forza e determinazione, simboli di chi affronta le avversità con tenacia e speranza. È un'icona di resilienza e dedizione.

Come si scrive la soluzione Enea

Se "Riuscì a sfuggire all incendio di Troia" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

E Empoli

N Napoli

E Empoli

A Ancona

