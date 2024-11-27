Le portano gli ufficiali

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le portano gli ufficiali' è 'Stellette'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STELLETTE

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Perché la soluzione è Stellette? Le stellette sono simboli distintivi che vengono consegnati dagli ufficiali ai militari per indicarne il grado e la posizione all’interno della gerarchia. Questi segni, applicati sui uniformi, consentono di riconoscere immediatamente il livello di responsabilità e autorità di ciascun individuo. La consegna delle stellette avviene durante cerimonie ufficiali, sottolineando l’importanza dell’ordine e del rispetto delle gerarchie militari. La presenza di tali simboli rafforza il senso di appartenenza e disciplina tra i membri delle forze armate.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le portano gli ufficiali". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Le portano gli ufficiali nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Stellette

In presenza della definizione "Le portano gli ufficiali", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le portano gli ufficiali" conferma che la soluzione 'Stellette' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Stellette

S Savona T Torino E Empoli L Livorno L Livorno E Empoli T Torino T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le portano gli ufficiali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Stellette' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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