La Soluzione ♚ Sul bavero dei soldati La definizione e la soluzione di 9 lettere: Sul bavero dei soldati. STELLETTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su sul bavero dei soldati: Le stellette militari sono un tipico ornamento utilizzato sulle divise delle forze armate italiane: secondo quanto prescritto dal regolamento di disciplina militare italiano, sono piccole stelle a cinque punte indossate su tutte le uniformi del personale militare e portate sul bavero e sul colletto nelle forme, nei colori e nei materiali indicati nei regolamenti sull'uniforme di ogni forza armata. L'uso improprio delle stellette costituisce mancanza disciplinare. Le stellette militari richiamano il più antico simbolo patrio italiano: la Stella d'Italia. Altre Definizioni con stellette; bavero; soldati; In mezzo al bavero; Aiuta i soldati a passare inosservati; Erano soldati a cavallo; I soldati francesi che portavano caratteristici pantaloni; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Sul bavero dei soldati

STELLETTE

S

T

E

L

L

E

T

T

E

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Sul bavero dei soldati' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.