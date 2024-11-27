Li organizza la protezione civile

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Li organizza la protezione civile' è 'Soccorsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOCCORSI

Perché la soluzione è Soccorsi? I soccorsi sono interventi rapidi e coordinati messi in atto per aiutare persone o situazioni in pericolo. Essi vengono gestiti e organizzati dalla protezione civile, che si occupa di pianificare e attuare le azioni necessarie per garantire la sicurezza pubblica. Quando si verifica un'emergenza, come un terremoto o un incendio, i soccorsi intervengono prontamente per prestare assistenza e mettere in sicurezza le persone coinvolte. La loro presenza è fondamentale in situazioni di crisi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li organizza la protezione civile". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Li organizza la protezione civile nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Soccorsi

La soluzione associata alla definizione "Li organizza la protezione civile" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li organizza la protezione civile" conferma che la soluzione 'Soccorsi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Soccorsi

S Savona O Otranto C Como C Como O Otranto R Roma S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li organizza la protezione civile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Soccorsi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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