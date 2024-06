Un colore della Protezione Civile

: Un fascio di luce arancione può avere uno spettro non monocromatico, in quanto si può ottenere, ad esempio, per sintesi additiva di verde e rosso, o per sintesi sottrattiva di magenta e giallo. Si trova tra il rosso e il giallo e ha una lunghezza d'onda di circa 590-625 nanometri. L'arancione (usata anche la forma arancio) è uno dei colori dello spettro percepibile dall'occhio umano, classificato come "colore caldo".

Italiano: Aggettivo: arancione ( approfondimento) inv . (fisica) di uno dei colori dello spettro che l'uomo riesce a vedere. Si trova tra il rosso e il giallo ed ha una lunghezza d'onda di circa 620-585 nanometri. Sostantivo: arancione ( approfondimento) m sing . (colore) colore dell'arancia. Sostantivo: arancione m e f sing (pl.: arancioni) . (religione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu.