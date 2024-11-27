Lasciano cicatrici

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lasciano cicatrici' è 'Ferite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FERITE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lasciano cicatrici" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lasciano cicatrici". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Ferite? Le ferite sono lesioni che, una volta guarite, spesso lasciano tracce sulla pelle. Questi segni permanenti sono il risultato di danni ai tessuti che, nel processo di riparazione, formano cicatrici visibili. La natura delle ferite e la loro profondità influenzano la possibilità di lasciare o meno cicatrici. In alcuni casi, le ferite minori si rimarginano senza tracce evidenti, mentre altre, più gravi, inevitabilmente lasciano segni duraturi.

La soluzione associata alla definizione "Lasciano cicatrici" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lasciano cicatrici" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ferite:

F Firenze E Empoli R Roma I Imola T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lasciano cicatrici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

