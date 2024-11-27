I confini di Remagen

Paola Cammarota | 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'I confini di Remagen' è 'Rn'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RN

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Rn'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

I confini di Remagen nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Rn

Se la definizione "I confini di Remagen" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rn'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: I confini di Remagen
  • Risposta: RN
  • Lunghezza: 2 lettere
  • Schema parole: 2
  • Schema utile: R_
  • Inizia con: R
  • Finisce con: N

Le 2 lettere della soluzione

R Roma
N Napoli

La soluzione 'Rn' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I confini di Remagen". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: I confini di Namur I confini di Ottawa Ai confini dell Oklahoma I confini del Tibet I confini di Trenton 

Altre definizioni collegate

Con confini: I confini di Zara 