Carezza leziosa

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Carezza leziosa' è 'Moina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MOINA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Carezza leziosa" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Carezza leziosa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Moina? La moinà è una carezza leziosa, un gesto lieve e delicato che trasmette affetto senza eccessi. Spesso si manifesta con tocchi leggeri sulla pelle o con parole dolci, evocando sensazioni di tenerezza e intimità. Questa manifestazione di affetto si distingue per la sua spontaneità e delicatezza, rendendo ogni contatto un gesto di cura e attenzione. La moinà rappresenta così un modo sottile e raffinato di esprimere emozioni profonde senza bisogno di parole.

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Carezza leziosa nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Moina

La soluzione associata alla definizione "Carezza leziosa" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Carezza leziosa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Moina:

M Milano O Otranto I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Carezza leziosa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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