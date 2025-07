Una svenevolezza di bimbi nei cruciverba: la soluzione è Moina

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una svenevolezza di bimbi' è 'Moina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MOINA

Curiosità e Significato di Moina

Moina

Perché la soluzione è Moina? MOINA è un termine dialettale del Nord Italia, in particolare del Veneto, che indica una persona svampita, un po' smemorata o con un comportamento un po' ingenuo. L'origine del termine deriva dal modo affettuoso e scherzoso di chiamare qualcuno che, magari, si comporta in modo un po' goffo o distratto. È un modo simpatico per descrivere chi ha un atteggiamento un po' innocente e spensierato.

Come si scrive la soluzione Moina

M Milano

O Otranto

I Imola

N Napoli

A Ancona

