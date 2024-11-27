Un asta graduata per misurare i terreni

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un asta graduata per misurare i terreni' è 'Canna Metrica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CANNA METRICA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un asta graduata per misurare i terreni" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un asta graduata per misurare i terreni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Canna Metrica? La canna metrica è uno strumento utilizzato per misurare con precisione lunghezze e terreni. Si tratta di un'asta lunga, graduata, che permette di determinare le dimensioni di un'area o di un oggetto con facilità. Utilizzata spesso in agricoltura, edilizia o topografia, aiuta a ottenere misurazioni accurate e rapide. La sua presenza è fondamentale in molte operazioni che richiedono precisione nelle misurazioni di terreni e superfici.

La soluzione associata alla definizione "Un asta graduata per misurare i terreni" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un asta graduata per misurare i terreni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Canna Metrica:

C Como A Ancona N Napoli N Napoli A Ancona M Milano E Empoli T Torino R Roma I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un asta graduata per misurare i terreni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

