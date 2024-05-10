L asta graduata della stadera

Home / Soluzioni Cruciverba / L asta graduata della stadera

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L asta graduata della stadera' è 'Stilo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STILO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L asta graduata della stadera" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L asta graduata della stadera". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Stilo? Lo stilo è uno strumento utilizzato per misurare la lunghezza o l'altezza di un oggetto, spesso attraverso un sistema di bilanciamento o graduazione che permette di ottenere una misura precisa. È fondamentale in campi come la scienza e l'architettura, dove la precisione è imprescindibile. Questo strumento può essere comparato a un'asta graduata della stadera, poiché entrambi consentono di determinare valori specifici tramite una scala di misurazione.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

L asta graduata della stadera nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Stilo

Per risolvere la definizione "L asta graduata della stadera", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L asta graduata della stadera" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Stilo:

S Savona T Torino I Imola L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L asta graduata della stadera" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si usava per scrivere sulle tavolette cerateEra usato anticamente per ScriverePenna graficaUn asta graduata per misurare i terreniL asta della palestraL asta sotto il pistoneAlimenta le vendite di molte case d astaL asta del fucile subacqueo