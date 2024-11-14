Scortese verso i forestieri

SOLUZIONE: INOSPITALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Scortese verso i forestieri" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scortese verso i forestieri". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Inospitale? Una persona che mostra un atteggiamento poco gentile e poco accogliente verso chi non conosce, rendendo difficile il soggiorno o l'interazione. Questo comportamento può far sentire gli ospiti indesiderati e creare un ambiente poco amichevole. È importante essere disponibili e cortesi per favorire un clima di rispetto reciproco. Un luogo o una persona così si caratterizzano per la mancanza di calore e di apertura verso chi proviene da fuori.

Se la definizione "Scortese verso i forestieri" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scortese verso i forestieri" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Inospitale:

I Imola N Napoli O Otranto S Savona P Padova I Imola T Torino A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scortese verso i forestieri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

