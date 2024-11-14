Un piccolo campo verdeggiante
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un piccolo campo verdeggiante' è 'Praticello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PRATICELLO
Perché la soluzione è Praticello? Un praticello rappresenta un'area di terreno di dimensioni contenute, ricoperta di erba o altre piante erbacee, che si trova spesso in ambienti rurali o vicino a abitazioni. Questo spazio naturale, semplice e tranquillo, invita alla tranquillità e alla contemplazione, offrendo un ambiente ideale per attività all'aperto o momenti di relax. La presenza di un praticello conferisce un tocco di freschezza e vitalità al paesaggio circostante, contribuendo a un'atmosfera di serenità e armonia.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un piccolo campo verdeggiante". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Un piccolo campo verdeggiante nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Praticello
Questa pagina è dedicata alla definizione "Un piccolo campo verdeggiante" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un piccolo campo verdeggiante" conferma che la soluzione 'Praticello' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Praticello
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un piccolo campo verdeggiante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Praticello' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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