Un piccolo campo verdeggiante

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un piccolo campo verdeggiante' è 'Praticello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRATICELLO

Perché la soluzione è Praticello? Un praticello rappresenta un'area di terreno di dimensioni contenute, ricoperta di erba o altre piante erbacee, che si trova spesso in ambienti rurali o vicino a abitazioni. Questo spazio naturale, semplice e tranquillo, invita alla tranquillità e alla contemplazione, offrendo un ambiente ideale per attività all'aperto o momenti di relax. La presenza di un praticello conferisce un tocco di freschezza e vitalità al paesaggio circostante, contribuendo a un'atmosfera di serenità e armonia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un piccolo campo verdeggiante". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Un piccolo campo verdeggiante nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Praticello

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un piccolo campo verdeggiante" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un piccolo campo verdeggiante" conferma che la soluzione 'Praticello' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Praticello

P Padova R Roma A Ancona T Torino I Imola C Como E Empoli L Livorno L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un piccolo campo verdeggiante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Praticello' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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