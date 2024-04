La Soluzione ♚ Un piccolo campo coltivato a verdura

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ORTO

Ecco la soluzione per la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere.

Curiosità su Un piccolo campo coltivato a verdura: Viene coltivato per la produzione di alimenti per animali, oli vegetali commestibili e biodiesel. alcune varietà di colza sono vendute come verdura, soprattutto... Con il termine orto si indica di solito un appezzamento di terreno dal quale, a seguito di lavorazione, si ricavano vegetali e funghi commestibili – dietologicamente, gastronomicamente e commercialmente noti come frutta e verdura oppure ortaggi – officinali, tessili ed ornamentali nonché mutuali. Il termine deriva dal latino hortu(m) «giardino» (occitano òrt, catalano hort, spagnolo huerta, portoghese horto), corrispondente al termine in greco antico t, chórtos, "cortile", al gallico garth, all'alto tedesco antico garto (cfr. tedesco Garten e inglese garden), gotico , garda (da cui forse lo slavo antico gradu, in russo ...

