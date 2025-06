Non serve i vegetariani nei cruciverba: la soluzione è Macellaio

Home / Soluzioni Cruciverba / Non serve i vegetariani

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Non serve i vegetariani' è 'Macellaio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MACELLAIO

Vuoi sapere di più su Macellaio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Macellaio.

Perché la soluzione è Macellaio? Macellaio è il professionista che lavora presso un negozio di carne, tagliando e preparando carni di vari tipi. È colui che si occupa della lavorazione, offrendo prodotti freschi e di qualità ai clienti. La parola suggerisce l'importanza di chi conosce bene le carni e le prepara con cura, anche in un mondo dove i vegetariani preferiscono evitare prodotti animali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vende la carne per mestiereVende costate e filettiVende girelli e carréServe vini con il maritoServe per l abboccamentoQuello di parole serve per spiegarsi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Non serve i vegetariani" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

A Ancona

C Como

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

I Imola

O Otranto

E I T I A C D T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DIETETICA" DIETETICA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.