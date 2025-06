Vende costate e filetti nei cruciverba: la soluzione è Macellaio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Vende costate e filetti' è 'Macellaio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MACELLAIO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Macellaio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Macellaio.

Perché la soluzione è Macellaio? Vende costate e filetti si riferisce a un professionista che commercializza carni di alta qualità, come bistecche e filetto. La parola chiave è macellaio, colui che lavora e vende carne fresca al dettaglio o all'ingrosso, garantendo freschezza e tagli accurati. In sostanza, il macellaio è l’esperto di carne che trasforma una semplice materia prima in deliziose pietanze, offrendo prodotti di qualità ai clienti.

M Milano

A Ancona

C Como

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

I Imola

O Otranto

