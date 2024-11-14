L inglese a Londra

Sara Verdi | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L inglese a Londra' è 'English'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ENGLISH

Perchè la soluzione è English? L'inglese a Londra si respira ovunque, tra le strade e i mercati. È una lingua viva, usata quotidianamente da persone di tutto il mondo, che arricchisce la città con suoni e storie diverse. Un modo naturale per sentirsi parte di questa metropoli cosmopolita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: L inglese a Londra
  • Risposta: ENGLISH
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: E______
  • Inizia con: E
  • Finisce con: H
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L inglese a Londra nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è English

La soluzione associata alla definizione "L inglese a Londra" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'English'.

Le 7 lettere della soluzione

E Empoli
N Napoli
G Genova
L Livorno
I Imola
S Savona
H Hotel

La soluzione 'English' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L inglese a Londra". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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