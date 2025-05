Esegue fori nelle lamiere nei cruciverba: la soluzione è Punzonatrice

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Esegue fori nelle lamiere' è 'Punzonatrice'.

PUNZONATRICE

Curiosità e Significato di "Punzonatrice"

La parola Punzonatrice è una soluzione di 12 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Punzonatrice? La punzonatrice è una macchina utensile utilizzata per realizzare fori precisi in lamiere e altri materiali. Grazie alla sua tecnologia, permette di eseguire fori di diverse forme e dimensioni con grande efficienza, rendendola indispensabile in diversi settori industriali, dalla lavorazione dei metalli all'assemblaggio di strutture. In sostanza, è uno strumento chiave per chi lavora nel campo della fabbricazione e dell'ingegneria, contribuendo a creare componenti essenziali per numerosi prodotti.

Una macchina per praticare fori nelle lamiere; Esegue ciecamente delicati incarichi ad un personaggio potente; Lo sbriga chi lo esegue

Come si scrive la soluzione Punzonatrice

Stai cercando la risposta alla definizione "Esegue fori nelle lamiere"? Qui trovi la soluzione pronta all'uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

U Udine

N Napoli

Z Zara

O Otranto

N Napoli

A Ancona

T Torino

R Roma

I Imola

C Como

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O R L Z A A Z Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LAZZARO" LAZZARO

