La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Dolci frutti invernali' è 'Pere Decane'.

PERE DECANE

La parola Pere Decane è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pere Decane.

Perché la soluzione è Pere Decane? Pere Decane è un termine che richiama le pere, frutti dolci e succosi tipici dell'inverno, spesso associati alle varietà mature e di stagione. Il nome evoca l'idea di dolci frutti invernali, perfetti per coccolarsi durante i mesi freddi. Insomma, un modo elegante e gustoso per parlare di uno tra i più amati frutti autunnali e invernali.

P Padova

E Empoli

R Roma

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

C Como

A Ancona

N Napoli

E Empoli

