Dilazione che dà un po di respiro a chi tarda a pagare nei cruciverba: la soluzione è Moratoria

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Dilazione che dà un po di respiro a chi tarda a pagare' è 'Moratoria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MORATORIA

Curiosità e Significato di Moratoria

Approfondisci la parola di 9 lettere Moratoria: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Moratoria? Una moratoria è una proroga concessa per il pagamento di un debito, offrendo un po’ di respiro a chi fatica a saldare in tempo. È uno strumento utile per riorganizzare le finanze senza penalizzazioni immediate, permettendo di affrontare le scadenze con più serenità. In pratica, dà un po’ di respiro a chi ha bisogno di più tempo per adempiere ai propri obblighi finanziari.

Come si scrive la soluzione Moratoria

Se ti sei imbattuto nella definizione "Dilazione che dà un po di respiro a chi tarda a pagare", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

O Otranto

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

A Ancona

