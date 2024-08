La Soluzione ♚ Permette un rinvio La soluzione di 9 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : MORATORIA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente MORATORIA

Curiosità su Permette un rinvio: Un esempio tipico è quello delle richieste avanzate da molti attivisti dei diritti degli animali finalizzate alla cessazione di attività a danno di specie in via di estinzione. Il termine moratoria, in diritto, indica la sospensione, o la proroga della scadenza, concesse per legge, di una obbligazione, nel caso in cui siano sopraggiunte circostanze eccezionali.

