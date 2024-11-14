Cetaceo intelligentissimo
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Cetaceo intelligentissimo' è 'Orca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ORCA
Come completare la definizione
- Definizione: Cetaceo intelligentissimo
- Risposta: ORCA
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: O___
- Inizia con: O
- Finisce con: A
Perché la soluzione è Orca? L'orca è un mammifero marino appartenente alla famiglia dei cetacei, conosciuto per la sua intelligenza straordinaria. Questo animale si distingue per la capacità di comunicare attraverso suoni complessi e di collaborare efficacemente durante le attività di caccia e socializzazione. La sua struttura sociale è altamente organizzata, permettendo scambi di informazioni sofisticati tra gli individui del branco. Le evidenze scientifiche dimostrano che l'orca possiede capacità cognitive avanzate, rendendola uno tra gli esseri più intelligenti del regno animale.
Nei cruciverba, 'Cetaceo intelligentissimo' si risolve con Orca
Quando la definizione "Cetaceo intelligentissimo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Orca'.
Schemi utili per Orca
- Schema parole: 4
- La soluzione inizia con O
- La soluzione finisce con A
- Schema iniziale: O___
- Schema finale: ORCA
Le 4 lettere della soluzione Orca
La soluzione 'Orca' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Cetaceo intelligentissimo". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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