GRACIDARE

Curiosità e Significato di "Gracidare"

Approfondisci la parola di 9 lettere Gracidare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Gracidare è il termine che descrive il verso caratteristico delle rane e dei rospi. Derivato dal verbo gracidare, indica il suono ripetitivo e rauco emesso da questi anfibi, spesso associato a ambienti umidi come paludi e stagni, richiamando l'idea di cantare nei pantani.

Come si scrive la soluzione: Gracidare

G Genova

R Roma

A Ancona

C Como

I Imola

D Domodossola

A Ancona

R Roma

E Empoli

