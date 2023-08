Cantare come tordi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cantare come tordi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ZIRLARE

Significato/Curiosita : Cantare come tordi

Bertoldo, giulio cesare croce, fa cantare a menghina l’allusivo strambotto darotti ancor piacer, spasso e diletto, pigliando tordi e merli al mio boschetto. ma... Che ieri io rincasava a notte piena,/ pensando ad altro, a non so che: zirlare / io sentiva nell’alta ombra serena./ erano i tordi, che già vanno al mare... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 agosto 2023

