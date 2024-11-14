Approvata nei cruciverba: la soluzione è Promossa

Sara Verdi | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

PROMOSSA

Le 8 lettere della soluzione Promossa:
P Padova
R Roma
O Otranto
M Milano
O Otranto
S Savona
S Savona
A Ancona

