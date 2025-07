Una boxe che si pratica anche con i piedi nei cruciverba: la soluzione è Savate

Home / Soluzioni Cruciverba / Una boxe che si pratica anche con i piedi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una boxe che si pratica anche con i piedi' è 'Savate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SAVATE

Curiosità e Significato di Savate

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Savate, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Savate? Le Savate sono un'arte marziale francese che combina calcio e pugni, praticata anche con i piedi. Nato come metodo di autodifesa, si distingue per le tecniche di combattimento a distanza ravvicinata, con calci potenti e colpi di mano efficaci. È una disciplina completa e dinamica, perfetta per chi cerca un allenamento intenso e vario. Insomma, la Savate unisce forza, agilità e tecnica in un unico sport.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sport a vela che si pratica in piediSi pratica per restare in formaCi si può abbronzare stando in piediSi pratica negli allevamentiSi pratica con una lenza

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Savate

Se "Una boxe che si pratica anche con i piedi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

A Ancona

V Venezia

A Ancona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O C L I E A T R P C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CALCOPIRITE" CALCOPIRITE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.