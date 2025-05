Il residuo delle olive spremute nei cruciverba: la soluzione è Sansa

SANSA

Curiosità e Significato di "Sansa"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Sansa, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sansa? La sansa è il residuo che rimane dopo la spremitura delle olive, composto principalmente da polpa, noccioli e acqua. Questo sottoprodotto dell’industria olearia ha un valore non indifferente: può essere utilizzato per produrre energia, come ingrediente per alimenti animali o persino per la produzione di cosmetici. Insomma, la sansa dimostra che anche ciò che sembra scarto può avere molteplici utilizzi e contribuire a una gestione più sostenibile delle risorse.

Come si scrive la soluzione Sansa

Se "Il residuo delle olive spremute" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

A Ancona

N Napoli

S Savona

A Ancona

