La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un cosmetico per labbra' è 'Burro Di Cacao'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BURRO DI CACAO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un cosmetico per labbra" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un cosmetico per labbra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Burro Di Cacao? Il burro di cacao è un prodotto usato per idratare e proteggere le labbra, mantenendole morbide e levigate. Spesso presente in balsami e stick, aiuta a prevenire screpolature e danni causati da condizioni climatiche avverse. La sua texture ricca e nutriente lo rende ideale per un'applicazione quotidiana. Questo ingrediente naturale è molto apprezzato per le sue proprietà rigeneranti e lenitive.

Per risolvere la definizione "Un cosmetico per labbra", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un cosmetico per labbra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Burro Di Cacao:

B Bologna U Udine R Roma R Roma O Otranto D Domodossola I Imola C Como A Ancona C Como A Ancona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un cosmetico per labbra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

