Protegge le labbra nei cruciverba: la soluzione è Burro Di Cacao

Home / Soluzioni Cruciverba / Protegge le labbra

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Protegge le labbra' è 'Burro Di Cacao'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BURRO DI CACAO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 12 lettere Burro Di Cacao, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Burro Di Cacao? Protegge le labbra si riferisce a un prodotto che crea una barriera contro agenti esterni come vento, freddo e secchezza. Il burro di cacao, grazie alle sue proprietà emollienti e protettive, nutre e idrata le labbra, mantenendole morbide e sane. È un alleato naturale per affrontare il clima rigido e preservare il comfort delle labbra in ogni stagione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Sfiora le labbra del beffardoProtegge il tagliettoProtegge i motociclistiProtegge la mano armata di spadaProtegge il carico del camion

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Protegge le labbra" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

U Udine

R Roma

R Roma

O Otranto

D Domodossola

I Imola

C Como

A Ancona

C Como

A Ancona

O Otranto

T T L E A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALETTE" ALETTE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.