Un tiro effettuato con i piedi nel rugby

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un tiro effettuato con i piedi nel rugby' è 'Drop'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DROP

Perché la soluzione è Drop? Nel rugby, il termine che indica un tiro effettuato con i piedi è chiamato drop. Questa azione consiste nel calciare la palla al volo, facendola rimbalzare a terra prima di essere colpita, e viene spesso utilizzata per segnare punti durante il gioco. La tecnica richiede precisione e calma, poiché il calciatore deve valutare bene la distanza e la forza necessaria per superare la difesa avversaria. Il drop rappresenta una mossa strategica molto importante nel contesto della partita.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un tiro effettuato con i piedi nel rugby". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Un tiro effettuato con i piedi nel rugby nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Drop

In presenza della definizione "Un tiro effettuato con i piedi nel rugby", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un tiro effettuato con i piedi nel rugby" conferma che la soluzione 'Drop' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Drop

D Domodossola R Roma O Otranto P Padova

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un tiro effettuato con i piedi nel rugby" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Drop' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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