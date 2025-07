Calcio da rugbisti nei cruciverba: la soluzione è Drop

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Calcio da rugbisti' è 'Drop'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DROP

Curiosità e Significato di Drop

Perché la soluzione è Drop? Calcio da rugbisti si riferisce a un modo di calciare nel rugby, chiamato drop. È un tiro effettuato calciando la palla in modo che tocchi terra e poi si sollevi in aria, spesso usato per segnare punti. Questa tecnica richiede precisione e tempismo, ed è uno dei momenti più emozionanti della partita. Quindi, quando si parla di drop, si fa riferimento a questo importante calcio strategico.

Come si scrive la soluzione Drop

La definizione "Calcio da rugbisti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

R Roma

O Otranto

P Padova

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I R R T Mostra soluzione



