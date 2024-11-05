È stato uno dei più grandi Premier britannici

Home / Soluzioni Cruciverba / È stato uno dei più grandi Premier britannici

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'È stato uno dei più grandi Premier britannici' è 'Churchill'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CHURCHILL

Vuoi approfondire la risposta Churchill? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Churchill? Winston Churchill è ricordato come uno dei più grandi Premier britannici, grazie alla sua leadership durante momenti difficili come la Seconda guerra mondiale. La sua determinazione e capacità di ispirare il popolo britannico hanno lasciato un segno indelebile nella storia. La sua figura è ancora oggi simbolo di coraggio e resistenza, e il suo nome rimane legato a un'epoca di sfide e di speranza per il Regno Unito.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Churchill' Cerca soluzioni, definizioni e parole Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

È stato uno dei più grandi Premier britannici nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Churchill

Se la definizione "È stato uno dei più grandi Premier britannici" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Churchill'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: È stato uno dei più grandi Premier britannici

È stato uno dei più grandi Premier britannici Risposta: CHURCHILL

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: C________

C________ Inizia con: C

C Finisce con: L

Le 9 lettere della soluzione

C Como H Hotel U Udine R Roma C Como H Hotel I Imola L Livorno L Livorno

La soluzione 'Churchill' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È stato uno dei più grandi Premier britannici". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.