È stato uno dei più grandi Premier britannici
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SOLUZIONE: CHURCHILL
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Perché la soluzione è Churchill? Winston Churchill è ricordato come uno dei più grandi Premier britannici, grazie alla sua leadership durante momenti difficili come la Seconda guerra mondiale. La sua determinazione e capacità di ispirare il popolo britannico hanno lasciato un segno indelebile nella storia. La sua figura è ancora oggi simbolo di coraggio e resistenza, e il suo nome rimane legato a un'epoca di sfide e di speranza per il Regno Unito.
È stato uno dei più grandi Premier britannici nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Churchill
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: È stato uno dei più grandi Premier britannici
- Risposta: CHURCHILL
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: C________
- Inizia con: C
- Finisce con: L
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Churchill' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È stato uno dei più grandi Premier britannici". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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