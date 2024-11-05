È stato uno dei più grandi Premier britannici

Sara Verdi | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'È stato uno dei più grandi Premier britannici' è 'Churchill'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CHURCHILL

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Perché la soluzione è Churchill? Winston Churchill è ricordato come uno dei più grandi Premier britannici, grazie alla sua leadership durante momenti difficili come la Seconda guerra mondiale. La sua determinazione e capacità di ispirare il popolo britannico hanno lasciato un segno indelebile nella storia. La sua figura è ancora oggi simbolo di coraggio e resistenza, e il suo nome rimane legato a un'epoca di sfide e di speranza per il Regno Unito.

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È stato uno dei più grandi Premier britannici nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Churchill

Se la definizione "È stato uno dei più grandi Premier britannici" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Churchill'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: È stato uno dei più grandi Premier britannici
  • Risposta: CHURCHILL
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: C________
  • Inizia con: C
  • Finisce con: L

Le 9 lettere della soluzione

C Como
H Hotel
U Udine
R Roma
C Como
H Hotel
I Imola
L Livorno
L Livorno

La soluzione 'Churchill' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È stato uno dei più grandi Premier britannici". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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