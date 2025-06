Un rappresentante dei lavoratori in azienda nei cruciverba: la soluzione è Sindacalista

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un rappresentante dei lavoratori in azienda' è 'Sindacalista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SINDACALISTA

Curiosità e Significato di "Sindacalista"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Sindacalista più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sindacalista.

Perché la soluzione è Sindacalista? Un rappresentante dei lavoratori in azienda è una figura scelta dai dipendenti per tutelare i loro diritti e favorire il dialogo con la direzione. Si occupa di questioni legate alle condizioni di lavoro, contratti e sicurezza. In Italia, questa figura è conosciuta come sindacalista, ed è fondamentale per garantire un rapporto equilibrato tra lavoratori e datori di lavoro.

Come si scrive la soluzione Sindacalista

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un rappresentante dei lavoratori in azienda", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

I Imola

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

C Como

A Ancona

L Livorno

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

