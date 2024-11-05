Grossi lividi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Grossi lividi' è 'Ematomi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EMATOMI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Grossi lividi" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Grossi lividi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Ematomi? Gli ematomi sono formazioni di colore scuro sulla pelle causate da sanguinamenti sotto superfici cutanee. Si sviluppano quando i vasi sanguigni si rompono, rilasciando sangue nei tessuti circostanti. Questi accumuli di sangue si manifestano come grandi lividi, spesso dolorosi e visivamente evidenti. Possono derivare da traumi o da condizioni che influenzano la coagulazione. La loro comparsa indica un danno ai vasi sanguigni e richiede attenzione medica se persistono o si complic

Grossi lividi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ematomi

Quando la definizione "Grossi lividi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Grossi lividi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ematomi:

E Empoli M Milano A Ancona T Torino O Otranto M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Grossi lividi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

