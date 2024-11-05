Lo commette il ladro

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo commette il ladro' è 'Furto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FURTO

Perché la soluzione è Furto? Il furto rappresenta un atto illecito compiuto da chi si appropria di qualcosa che non gli appartiene, solitamente senza il consenso del proprietario. Questa azione si distingue per la sua intenzionalità di privare qualcuno del proprio bene, spesso attraverso sottrazione clandestina o inganno. Chi commette un furto agisce con l’intento di sottrarre ingiustamente un oggetto di valore, causando danno alla vittima e violando le norme morali e legali della società.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo commette il ladro". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Lo commette il ladro nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Furto

Se la definizione "Lo commette il ladro" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo commette il ladro" conferma che la soluzione 'Furto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Furto

F Firenze U Udine R Roma T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo commette il ladro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Furto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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