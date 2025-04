Le commette lo sconsiderato - Soluzione Cruciverba: Pazzie

PAZZIE

Lo sapevi che Personaggi di My Little Pony - L'amicizia è magica: Questa è la lista dei personaggi della serie televisiva animata My Little Pony - L'amicizia è magica, sviluppata da Lauren Faust nel 2010 e ispirata all'omonima linea di giocattoli Hasbro. La maggior parte dei personaggi della serie, che è ambientata principalmente nel regno di Equestria, appartiene a una delle tre razze principali di pony: earth ponies ("pony terrestri"), privi di elementi somatici caratteristici, devoti alla coltivazione della terra e profondamente legati alla natura; pegasus ponies o pegasi, caratterizzati da un paio di ali piumate, in grado di volare, di camminare sulle nuvole e di manipolare il tempo atmosferico; e unicorn ponies ("unicorni"), caratterizzati da un corno sulla fronte e dotati di capacità magiche.

Qui trovi le soluzioni corrette per completare cruciverba e giochi enigmistici con facilità. Zazoom è il punto di riferimento ideale per gli appassionati di cruciverba, siano essi esperti o principianti desiderosi di mettersi alla prova.