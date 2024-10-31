Scavano lunghe tane

SOLUZIONE: TALPE

Perché la soluzione è Talpe? Le talpe sono piccoli mammiferi noti per il loro habitare sotterraneo. Scavano profonde tane nel terreno, creando una rete di tunnel che usano per cercare cibo e proteggersi dai predatori. La loro capacità di scavare con le zampe robuste permette loro di vivere sotto terra per gran parte della vita. Questi animali sono spesso associati a terreni umidi e fertili, dove trovano facilmente il cibo di cui si nutrono.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Scavano lunghe tane" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scavano lunghe tane". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Scavano lunghe tane nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Talpe

La definizione "Scavano lunghe tane" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scavano lunghe tane" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Talpe:

T Torino A Ancona L Livorno P Padova E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scavano lunghe tane" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

