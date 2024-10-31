Il più piccolo dei sette nani
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Perchè la soluzione è Cucciolo? Il cucciolo è il più piccolo tra i sette nani, sempre curioso e vivace. Con il suo musetto dolce e gli occhietti pieni di innocenza, porta allegria e tenerezza ovunque vada, diventando il cuore di ogni avventura condivisa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il più piccolo dei sette nani
- Risposta: CUCCIOLO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CCOO
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Il più piccolo dei sette nani nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Cucciolo
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