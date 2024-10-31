Il più piccolo dei sette nani

Sara Verdi | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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CUCCIOLO

Perchè la soluzione è Cucciolo? Il cucciolo è il più piccolo tra i sette nani, sempre curioso e vivace. Con il suo musetto dolce e gli occhietti pieni di innocenza, porta allegria e tenerezza ovunque vada, diventando il cuore di ogni avventura condivisa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il più piccolo dei sette nani
  • Risposta: CUCCIOLO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CCOO
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O
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Il più piccolo dei sette nani nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Cucciolo

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