Militare che usa un mezzo con i cingoli

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Militare che usa un mezzo con i cingoli' è 'Carrista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARRISTA

Perché la soluzione è Carrista? Un carrista è un militare specializzato nell'uso e nella gestione dei mezzi dotati di cingoli, strumenti fondamentali nelle operazioni di terra. Questi militari sono addestrati a manovrare veicoli come carri armati e altri mezzi corazzati, essenziali per il supporto alle truppe e la conquista di posizioni strategiche. La loro competenza permette di operare efficacemente in ambienti difficili, garantendo la mobilità e la protezione delle forze armate. La figura del carrista è quindi centrale nelle forze terrestri.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Militare che usa un mezzo con i cingoli". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Militare che usa un mezzo con i cingoli nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Carrista

Se la definizione "Militare che usa un mezzo con i cingoli" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Militare che usa un mezzo con i cingoli" conferma che la soluzione 'Carrista' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Carrista

C Como A Ancona R Roma R Roma I Imola S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Militare che usa un mezzo con i cingoli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Carrista' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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