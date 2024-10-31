La gravità del danno

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La gravità del danno' è 'Entità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ENTITÀ

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La gravità del danno" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La gravità del danno". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Entità? L’entità rappresenta il grado di gravità di un danno, indicando quanto sia serio o esteso l’effetto di un evento negativo. Essa permette di valutare l’importanza di un problema in relazione alle sue conseguenze e alla sua portata. La misura dell’entità aiuta a prioritizzare gli interventi e a comprendere meglio le implicazioni di una determinata situazione. La comprensione dell’entità è fondamentale per adottare strategie efficaci di gestione e prevenzione.

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La gravità del danno nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Entità

La soluzione associata alla definizione "La gravità del danno" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La gravità del danno" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Entità:

E Empoli N Napoli T Torino I Imola T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La gravità del danno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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