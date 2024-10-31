Brancaleone da : lo impersonò Gassman

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Brancaleone da : lo impersonò Gassman' è 'Norcia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NORCIA

Perché la soluzione è Norcia? Norcia è una città situata nel cuore dell'Umbria, famosa per le sue tradizioni e il patrimonio culturale. La sua storia è ricca di eventi e leggende che si sono tramandate nel tempo, contribuendo a definirne l'identità. La presenza di monumenti storici e di un paesaggio naturale suggestivo rende il luogo unico nel suo genere. Tra le figure che hanno contribuito a rafforzare l'immagine della città, troviamo l'attore Gassman, che interpretò Brancaleone da Norcia, personaggio emblematico della cultura italiana.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Brancaleone da : lo impersonò Gassman". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Brancaleone da : lo impersonò Gassman nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Norcia

Questa pagina è dedicata alla definizione "Brancaleone da : lo impersonò Gassman" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Brancaleone da : lo impersonò Gassman" conferma che la soluzione 'Norcia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Norcia

N Napoli O Otranto R Roma C Como I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Brancaleone da : lo impersonò Gassman" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Norcia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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