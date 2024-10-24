Una frase da megalomani

SOLUZIONE: SPARATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una frase da megalomani" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una frase da megalomani". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Sparata? Una frase che esagera il proprio valore o importanza, spesso con toni di superbia, è considerata una sparata. Questa espressione si usa per descrivere affermazioni eccessivamente altezzose o presuntuose, che cercano di impressionare o impressionare gli altri con parole forti. È tipicamente associata a chi si lascia trasportare dall'ego, pronunziando parole che risultano esagerate o fuori misura rispetto alla realtà.

Se la definizione "Una frase da megalomani" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una frase da megalomani" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Sparata:

S Savona P Padova A Ancona R Roma A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una frase da megalomani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

