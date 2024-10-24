La Svitolina tennista ucraina

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La Svitolina tennista ucraina' è 'Elina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ELINA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La Svitolina tennista ucraina" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La Svitolina tennista ucraina". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Elina? Elina è una sportiva di origini ucraine che si distingue nel mondo del tennis. Con grande determinazione e talento, ha raggiunto importanti traguardi nel circuito internazionale, diventando un punto di riferimento per molti appassionati. La sua carriera è caratterizzata da successi e sfide che testimoniano la sua dedizione e passione per il gioco. La sua presenza sui campi trasmette energia e grinta, ispirando nuove generazioni di aspiranti tennisti. La sua storia continua a essere segnata da impegno e passione.

La definizione "La Svitolina tennista ucraina" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La Svitolina tennista ucraina" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Elina:

E Empoli L Livorno I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La Svitolina tennista ucraina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

