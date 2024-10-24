Superati dal progresso tecnologico

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Superati dal progresso tecnologico' è 'Obsoleti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OBSOLETI

Perché la soluzione è Obsoleti? Le tecnologie evolvono rapidamente, portando a cambiamenti significativi nelle modalità di comunicazione, lavoro e vita quotidiana. Quando una tecnologia o uno strumento non riesce più a soddisfare le esigenze attuali, diventa poco utile e perde valore. In questi casi, si parla di oggetti o metodi obsoleti, poiché sono stati superati da innovazioni più efficienti e avanzate. La costante innovazione rende spesso obsoleti i sistemi precedenti, spingendo verso nuove soluzioni e miglioramenti continui.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Superati dal progresso tecnologico". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Superati dal progresso tecnologico nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Obsoleti

Per risolvere la definizione "Superati dal progresso tecnologico", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Superati dal progresso tecnologico" conferma che la soluzione 'Obsoleti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Obsoleti

O Otranto B Bologna S Savona O Otranto L Livorno E Empoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Superati dal progresso tecnologico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Obsoleti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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