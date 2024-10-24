La sigla dell aeroporto di Linate

Sara Verdi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'La sigla dell aeroporto di Linate' è 'Lin'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIN

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La sigla dell aeroporto di Linate nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Lin

In presenza della definizione "La sigla dell aeroporto di Linate", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lin'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La sigla dell aeroporto di Linate
  • Risposta: LIN
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: L__
  • Inizia con: L
  • Finisce con: N

Le 3 lettere della soluzione

L Livorno
I Imola
N Napoli

La soluzione 'Lin' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La sigla dell aeroporto di Linate". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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