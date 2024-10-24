Sfavorevole avversario

SOLUZIONE: OSTILE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sfavorevole avversario" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sfavorevole avversario". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Ostile? Un termine che indica un avversario che si oppone in modo ostile o aggressivo, spesso in contesti di conflitto o competizione. Questa parola descrive chi si mostra contrario o nemico, rendendo difficile raggiungere accordi o obiettivi comuni. La presenza di un avversario ostile può creare tensione e ostacolare il confronto costruttivo, evidenziando un atteggiamento di antagonismo e resistenza.

Per risolvere la definizione "Sfavorevole avversario", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sfavorevole avversario" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ostile:

O Otranto S Savona T Torino I Imola L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sfavorevole avversario" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

