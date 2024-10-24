Sergio : creò il signor Bonaventura

SOLUZIONE: TOFANO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sergio : creò il signor Bonaventura" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sergio : creò il signor Bonaventura".

Perché la soluzione è Tofano? Un animale, spesso considerato un simbolo di innocenza e tenerezza, viene chiamato in modo particolare. Questo termine richiama anche un personaggio di fantasia, creato da Sergio. La parola evoca un essere che, con il suo aspetto dolce e il suo comportamento gentile, conquista il cuore di chi lo vede. È un esempio di come il linguaggio possa associare un nome a un'immagine di purezza e affetto.

Le 6 lettere della soluzione Tofano:

T Torino O Otranto F Firenze A Ancona N Napoli O Otranto

